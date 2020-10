Covid-19 : l'édition 2021 du Salon de l'agriculture à Paris est annulée

Le coronavirus a eu raison du rendez-vous incontournable des professionnels du monde agricole. Le Salon de l'agriculture, qui devait se tenir du 27 février au 7 mars 2021 à la Porte de Versailles, à Paris, n'aura pas lieu. Ses organisateurs ont annoncé mardi 13 octobre à l'AFP l'annulation de cette édition en raison des mesures liées à l'épidémie de Covid-19. "Il est de notre responsabilité (...) de dire le plus en amont possible notre décision qui est de reporter à l'année suivante le Salon de l'agriculture, tout en maintenant à Paris et dans différentes villes des événements dont les agriculteurs ont besoin", a déclaré Jean-Luc Poullain, le directeur du Centre national des concours et expositions agricoles, propriétaire du salon.

Le concours général des produits agricoles sera quant à lui maintenu, ont précisé les organisateurs à l'AFP. En 2020, le Salon de l'agriculture avait dû fermer ses portes précocément, le 1er mars, après que le gouvernement a pris la décision d'interdire les événements rassemblant plus de 5000 personnes.