"Sacré Montmartre" : trois cabarets mythiques se réunissent pour fêter la Saint-Valentin

Les cabarets Madame Arthur, Chez Michou et Lapin Agile, lieux mythiques du quartier de Montmartre, à Paris, se réunissent au sein d’un même événement pour fêter la Saint-Valentin. Le spectacle aura lieu en ligne. Ce rendez-vous est une idée originale de Catherine Jacquart, nièce de Michou, qui a repris le flambeau de son oncle : “J’avais des projets puisque le cabaret va avoir 65 ans. J’ai partagé mes idées. J’ai pensé qu’il serait bien qu’il y ait d’autres participants pour faire des événements. Je me suis dit pourquoi pas le 14 février, c’est la Saint-Valentin.”

“Des univers différents”

Ivan Gonzalez, directeur artistique de Madame Arthur, n’a pas hésité à accepter la proposition. “Lorsqu’on m’a proposé le projet, j’ai évidemment dit oui. C’est mythique ce que l’on va faire. Nous allons réunir ces trois cabarets qui sont voisins et qui, pourtant, ne se sont jamais rencontrés artistiquement, parce qu’ils ont des univers différents et parce qu’ils sont différents esthétiquement et historiquement”.

Pour assister au spectacle, rendez-vous sur www.sacremontmartre.fr, dimanche 14 février, à 21 heures. Comptez 15 euros pour une réservation.

