VIDEO. Italie : un week-end pascal sous haute sécurité

Rome est placée sous haute sécurité tous les ans mais " cette année peut être plus que les années précédentes ", explique François Beaudonnet, correspondant à Rome. Pour cause : " Le récent attentat de Trèbes et puis le ministre de l'intérieur a dit que le risque d'une attaque terroriste en Italie n'avait jamais été aussi forte. "

Des milliers de policiers ont été mobilisés. Le centre ville sera quadrillé. Des tireurs d'élites seront sur les toits " parce que des centaines des milliers de fidèles et de touristes sont attendus ".

Le correspondant revient également sur les récentes arrestations de présumés djihadistes alors que l'Italie est un des rares pays européens à ne jamais avoir été touché par un attentat islamiste.