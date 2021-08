Vendée : un religieux retrouvé mort au sein de sa communauté à Saint-Laurent-sur-Sèvre, un homme se rend à la gendarmerie

Un homme de 40 ans s'est présenté lundi 9 août dans la matinée à la gendarmerie de Mortagne-sur-Sèvre (Vendée) pour avouer le meurtre d'un religieux. Un corps a été découvert à Saint-Laurent-sur-Sèvre, au sein des locaux de la communauté des frères missionnaires montfortains. La victime a été tuée dans sa chambre, selon une source proche à franceinfo. La gendarmerie est sur place pour mener des investigations. La piste terroriste est écartée, affirme une source proche du dossier.

La cour intérieure de la communauté des frères missionnaires montfortains, à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée), le 9 août 2021. (MAINA SICARD-CRAS / FRANCE 3)

Le ministre de l'Intérieur va se rendre sur les lieux lundi à 17h30, a précisé le ministère à franceinfo. Sur Twitter, Gérald Darmanin a adressé "tout [son] soutien aux catholiques de notre pays après le dramatique assassinat d’un prêtre en Vendée".

Tout mon soutien aux catholiques de notre pays après le dramatique assassinat d’un prêtre en Vendée. Je me rends sur place. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 9, 2021

L'homme qui s'est présenté à la gendarmerie est déjà mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour l'incendie de la cathédrale de Nantes en juillet 2020, a appris franceinfo de sources concordantes. Il avait par la suite été accueilli dans la communauté des frères missionnaires montfortains et y vivait depuis plusieurs mois, assure une source proche. L'homme, né au Rwanda, faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion, mais il ne pouvait pas être expulsé du territoire français tant que son contrôle judiciaire n'était pas levé. Des recours avaient été formulés dans cette affaire devant le tribunal administratif et étaient en cours d'examen.