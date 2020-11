Qui sont les Français qui vont interviewer le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, dans l'émission "Vous avez la parole", sur France 2 ?

Le porte-parole du gouvernement est l'invité de l'émission politique de France 2, jeudi soir. Il répondra aux questions de plusieurs Français sur la crise du Covid-19, leur état d'esprit et leurs inquiétudes à l'approche des fêtes de fin d'année.

Après les annonces de Jean Castex et de certains ministres sur les aménagements du confinement, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, est l'invité de l'émission de France 2 "Vous avez la parole". Alors que les Français s'apprêtent à passer les fêtes de fin d'année dans un contexte de pandémie de Covid-19, il s'exprimera jeudi 26 novembre, en direct, à partir de 21h05, sur la crise sanitaire et ses conséquences sur l'état d'esprit, l'inquiétude des Français.

>> Covid-19 : regardez en direct "Vous avez la parole"

Le porte-parole du gouvernement, qui sera interviewé par les journalistes Léa Salamé et Thomas Sotto, répondra aussi aux questions de Français représentant la société civile. Voici qui sont ces Français et sur quels thèmes ils interrogeront Gabriel Attal.

• Géraldine Dominguez est gérante de magasins de prêt-à-porter à Lyon (Rhône). Elle vient évoquer les difficultés rencontrées à cause des deux confinements et ses craintes pour l'avenir en dépit des aides gouvernementales.

• Delphine Roux, restauratrice à Marseille (Bouches-du-Rhône) interviendra pour protester contre la réouverture trop tardive des bars et restaurants.

• Aïda N'Diaye, philosophe et professeure de philosophie dans un lycée général, en duplex depuis Le Vésinet (Yvelines) et Iannis Roder, professeur d'histoire-géographie dans un collège de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) évoqueront la crise de l'autorité à l'école et la montée de la défiance chez les élèves.

• Perrine Salle, épouse de policier et porte-parole de l'association "Femmes de policiers en colère", témoignera des difficultés et menaces rencontrées par les policiers sur le terrain lors d'un sujet témoignage. Un sujet auquel participera Linda Kebbab, gardienne de la paix et déléguée nationale SGP Police-FO.

Parmi ces invités de la société civile, on retrouvera certains plus identifiés :

• Arnaud Montebourg, ancien ministre de l’Economie

• Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France

• Thierry Marx, chef étoilé

• Les maires Catherine Arenou (DVD) de Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), Philippe Rio (PCF), de Grigny (Essonne) et Louis Aliot (RN) de Perpignan (Pyrénées-Orientales) ou encore Isabelle Saporta, ancienne journaliste et militante écologiste.