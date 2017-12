Religion : faut-il compter les fidèles ?

Une étude américaine prévoit une augmentation de la population musulmane d'ici 2050 en Europe.Parmi les pays où l'augmentation serait la plus forte : la Suède, l'Allemagne, la Suisse et la France. Dans l'Hexagone, entre 12 et 18% de la population pourrait être musulmane selon l'étude. Cela dépendrait principalement de l'intensité des vagues migratoires.

Quelle interprétation pour ces statistiques

Ces statistiques religieuses sont-elles fiables ? "Les résultats sont crédibles, mais comme d'autres problèmes, compliqués à prévoir. D'une part la religion ce n'est pas comme n'importe quelle caractéristique de population. Quand on grandit dans une famille musulmane, on n’est pas obligé de se considérer sois-même comme musulman" déclare Patrick Simon, sociodémographe à l'INED. Selon lui, ce genre de statistique peut alimenter "un certain nombre de représentations négatives".