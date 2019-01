DIRECT. "Mon client est-il poursuivi pour lui-même ou comme l'incarnation de l'Eglise ?", plaide l'avocat du cardinal Barbarin à son procès

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BARBARIN

: Pour rappel, le parquet n'a pas requis de condamnation, arguant de la prescription des faits et de l'absence d'entrave à la justice de Philippe Barbarin et de ses coaccusés. Ces derniers comparaissaient, depuis lundi, pour non-dénonciation d'agressions sexuelles commises par un prêtre du diocèse sur de jeunes scouts, avant 1991.

: Le tribunal rendra son jugement le 7 mars dans le procès du cardinal Barbarin et de cinq autres prévenus pour "non dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs".

: "Merci d'avoir secoué l'Eglise. Bien sûr qu’il y a eu des erreurs et des dysfonctionnements et des silences. Il faut qu’on change, il y a des choses à faire évoluer dans l'Eglise et dans la société pour que ces choses-là ne se reproduisent plus jamais."





Emmanuel Gobilliard, l'équivalent du numéro 2 du cardinal Barbarin, jugé à Lyon pour non-dénonciation d’agressions sexuelles par le prêtre Robert Preynat, raconte à franceinfo avoir été bouleversé par les témoignages des victimes.

: Au procès pour non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs, Jean-Felix Luciani, avocat du cardinal Barbarin, vient de terminer sa plaidoirie.

: Place à la plaidoirie de Jean-Félix Luciani, avocat du cardinal Barbarin, ce matin au tribunal correctionnel de Lyon, au quatrième jour du procès du prélat pour non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs. Notre journaliste Ilan Caro est sur place.

