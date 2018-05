Pédophilie dans l'Eglise catholique : tous les évêques chiliens ont remis leur démission au pape

"Nous, tous les évêques présents à Rome, avons remis nos postes entre les mains du Saint-Père afin qu'il décide librement pour chacun d'entre nous", indique une déclaration lue devant la presse. Le souverain pontife leur avait remis, mardi, un document dans lequel il reconnaissait une faillite de l'Eglise chilienne dans des scandales de pédophilie.

Un rapport accablant de 2 300 pages

Le souverain pontife leur avait remis mardi un document dans lequel il reconnaissait une faillite de l'Eglise catholique chilienne dans des scandales de pédophilie, rapporte Le Monde. Le pape avait ensuite rencontré "à huis clos ces évêques pour quatre séances de prise de conscience de la réalité des faits", ajoute le quotidien.

Ce document de dix pages s’appuie sur "un rapport (non publié) de 2 300 pages rédigé par les deux enquêteurs que le pape a dépêchés auprès des victimes d’agressions sexuelles et d’abus de pouvoir commis au sein de l’Eglise chilienne". On y apprend notamment que des religieux expulsés de leur ordre pour "comportements immoraux" ont été accueillis dans d’autres diocèses avec des charges comportant "un contact quotidien et direct avec des mineurs".