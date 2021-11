Pédocriminalité : l'Eglise annonce la création d'une commission de reconnaissance et de réparation

Une décision attendue. Les responsables de la Conférence des religieux et religieuses de France (Corref, congrégations catholiques) ont voté "à l'unanimité" la création d'une "Commission indépendante de reconnaissance et de réparation" pour les victimes de pédocriminalité, a affirmé à l'AFP sa présidente, Véronique Margron, vendredi 19 novembre.

Il s'agit d'une structure distincte de l'Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation (Inirr) annoncée début novembre par les évêques de France. Cette instance aura pour mission première de reconnaître la parole de la victime et, selon son souhait, de "faire médiation" entre la victime et la congrégation concernée, s'agissant d'une éventuelle indemnisation, a ajouté soeur Margron, à l'issue d'une assemblée générale de la Corref qui s'est tenue pendant quatre jours à Lourdes.

