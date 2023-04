Eure : un prêtre du diocèse d'Evreux mis en examen pour tentatives d'agressions sexuelles sur mineur

L'enquête a été ouverte le 20 février après le témoignage d'un jeune homme qui a rapporté des comportements inappropriés de la part du curé lorsqu'il avait 13 ans.

Un prêtre du diocèse d'Evreux a été mis en examen pour tentatives d'agressions sexuelles sur mineur et placé sous contrôle judiciaire, a annoncé vendredi 7 avril le procureur de la République d'Évreux, Rémi Coutin. L'enquête a débuté le 20 février après un signalement de l'évêque d'Évreux. Un jeune homme âgé de 21 ans avait confié en janvier à un autre curé des comportements inappropriés qu'avait eu à son égard le prêtre.

Entendu par les gendarmes, le jeune homme a rapporté un épisode survenu quand il avait 13 ans dans la maison de vacances familiale où le prêtre était invité. Il assure que le prêtre lui avait fait des "chatouilles" sous son tee-shirt et avait "posé sa tête sur son ventre", ce qui l'avait "mis mal à l'aise", selon le procureur.

Le prêtre conteste les faits

Puis en août 2019, lors d'un camp de vacances en Vendée, le jeune homme dormait dans la même chambre que le curé. "A deux reprises, au cours de deux nuits différentes, il raconte que le père était en train de se masturber et qu'il a essayé de lui toucher le sexe", a précisé Rémi Coutin. L'un des frères du jeune homme a également rapporté des faits "à peu près similaires" lors d'un camp d'été en 2006.

Au cours de sa garde à vue, le curé, né en 1968, a contesté les faits. Le procureur a souligné que la mise en examen ne concernait que "les faits rapportés par la plus jeune des victimes", car "les faits plus anciens nous ont semblé prescrits".

L'évêque d'Évreux, Christian Nourrichard, a de son côté annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire canonique, confiée au vice-official du tribunal pénal canonique national. "A titre conservatoire et dans l'attente des décisions de la justice étatique puis de la justice canonique, j'ai pris un décret de suspense qui lui interdit la célébration de tout sacrement et sacramentaux et d'avoir tout contact avec des mineurs", a ajouté Christian Nourrichard.