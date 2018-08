États-Unis : victime des prêtres pédophiles en Pennsylvanie, il témoigne

Jim Van Sickle, 55 ans, est l'une des victimes des prêtres pédophiles de Pennsylvanie (États-Unis). Il évoque ce qu'il a subi au collège catholique de Bradford, à l'âge de 16 ans. Son professeur d'anglais, le père David Paulson, "venait de sortir du séminaire". Il a dans un premier temps noué avec lui une relation de confiance. "Je ne me débrouillais pas bien à l'école. Je cherchais de l'amitié. Et c'est ce qu'il m'a apporté. Vous leur accordez toute votre confiance. Et plus tard, ils détruisent cette confiance. Et c'est traumatisant psychologiquement et physiquement".

Le pape François "condamne"

Pendant des décennies, plus de 300 prêtres prédateurs ont abusé sexuellement de plus de 1 000 enfants. Les faits décrits par Jim Van Sickle sont aujourd'hui prescrits, mais le père David Paulson reste poursuivi pour des faits plus récents commis sur des mineurs. Jim Van Sickle ne pratique plus la religion dans laquelle il a été élevé. Le pape François vient d'écrire une lettre aux catholiques du monde entier dans laquelle il condamne "avec force les atrocités" commises en Pennsylvanie.