Abus sexuels dans l’Église : une douloureuse enquête

La CIASE (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église) recueille de nombreux témoignages depuis un an. Plus de 6 000 témoignages et une longue investigation ont permis de retrouver la trace d’agresseurs et de découvrir parfois même un système qui les protégeait.