Les Français croient de moins en moins en Dieu, selon un sondage

Les plus croyants sont chez les 65 ans et plus (58%) puis chez les 18-34 ans (48%).

Une majorité de Français ne croit pas en Dieu. A la question "Vous, personnellement croyez-vous en Dieu ?", 51 % des sondés répondent "non" (contre 44% en 2011 et 2004), selon un sondage Ifop pour l'Association des journalistes d'information sur les religions (Ajir), publié jeudi 23 septembre. Dans le détail, les plus croyants sont chez les 65 ans et plus (58%) puis chez les 18-34 ans (48%).

L'épidémie de Covid-19 les a-t-elle rapprochés d'une pratique religieuse ? "Non", disent les interviewés, à 91%. Seuls 9% répondent par l'affirmative. Sondés sur l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2019, 79% répondent que cet événement n'a pas réveillé en eux de "sentiment religieux" ni de "fibre spirituelle". Mais 21% ressentent le contraire.

Les Français parlent moins de religion en famille

Autre enseignement : les Français parlent de moins en moins de religion en famille. Ils sont 38%, contre 58% en novembre 2009. Et seuls 29% en parlent avec leurs amis (49% en 2009). Par ailleurs, 68% des Français pensent que les religions "peuvent contribuer à transmettre aux jeunes des repères et des valeurs positives : respect de l'autre, tolérance, générosité, responsabilité". Ils étaient 77% à le penser en 2009.

L'enquête a été menée du 24 au 25 août auprès d'un échantillon de 1.028 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus par questionnaire auto-administré en ligne, selon la méthode des quotas.