Port du burkini dans les piscines de Grenoble : on vous explique la polémique autour de l'autorisation défendue par Eric Piolle

Le règlement des piscines publiques de Grenoble va-t-il changer ? Pour le maire écologiste de la ville, Eric Piolle, l'autorisation pour la baignade du port du burkini, des maillots couvrants (anti-UV par exemple) ou encore du monokini, doit être actée. "On doit juste permettre aux femmes de se vêtir ou se dévêtir comme elles le souhaitent", a-t-il résumé sur franceinfo, lundi 16 mai, avant un conseil municipal électrique.

Si le conseil vote en faveur du texte baptisé "Conditions et tarifs d'accès aux piscines municipales", cette modification devrait entrer en vigueur dès le 1er juin. Mais avant le vote, rien n'est joué. La division est très nette au sein de la municipalité et dans le propre camp d'Eric Piolle au sujet du burkini, qui éclipse les autres changements prévus par le texte. Plusieurs manifestations de soutien ou de dénonciation de cette autorisation se tiennent en marge du conseil, comme le précise France 3 Auvergne Rhône-Alpes. Franceinfo résume la polémique.

Que défend le maire de Grenoble ?

Eric Piolle souhaite voter l'autorisation du burkini et du monokini avant l'ouverture de la saison estivale, début juin. Il veut ainsi revenir "à la loi et à la simplicité" en levant certains interdits vestimentaires. Selon un pictogramme diffusé par la ville de Grenoble et repris par France Bleu Isère, il s'agit d'autoriser "tous les vêtements conçus pour la baignade et près du corps".

Sur franceinfo lundi matin, le maire de Grenoble a en effet plaidé pour que "les femmes puissent se baigner seins nus comme les hommes, que l'on puisse porter des maillots couvrant pour se protéger du soleil, qu'on puisse exprimer à la piscine comme dans la rue ses convictions politico-religieuses".

Pour l'édile, il s'agit aussi de faire respecter la loi "extrêmement moderne" de 1905 sur la laïcité. "C'est juste une question d'égalité d'accès au service public", a-t-il souligné auprès de 20Minutes, le 3 mai, ajoutant que "ce changement de règlement des piscines devrait plutôt être vu comme un progrès social". Eric Piolle n'occulte par pour autant le "combat contre l'islam politique" mais il doit avoir lieu "à l'endroit où il le faut".

Le burkini est-il déjà autorisé dans les piscines d'autres villes ?

Deux communes, au moins, autorisent le burkini dans leurs piscines : Surgères (Charente-Maritime) ou Rennes (Ille-et-Vilaine). Dans son argumentaire, le maire grenoblois cite l'exemple de Rennes, qui a modifié le règlement intérieur de ses piscines en 2018. Une autorisation qui " depuis quatre ans, selon lui.

A l'époque, le conseiller délégué aux sports à la Ville de Rennes, Yvon Léziart, expliquait à Ouest France que le port du burkini (ainsi que le short pour les hommes) avait été autorisé "à condition que ces maillots respectent les conditions d'hygiène et de sécurité" et qu'ils soient "dans une matière, par exemple le lycra, compatible avec la pratique de la nage". Il assurait en outre que "le nombre de femmes nageant avec un burkini [était] de toute façon très faible à Rennes".

D'ailleurs, c'est uniquement au nom des conditions d'hygiène et de sécurité décrites dans les règlements internes des piscines municipales, et non au nom de la laïcité, que les mairies peuvent interdire le burkini, rappelle l'ex-rapporteur de l'Observatoire de la laïcité, Nicolas Cadène, à franceinfo. Car le principe de neutralité ne s'applique qu'aux agents du service public et non aux usagers.

L'unanimité est-elle acquise au conseil municipal de Grenoble ?

Avant que les nageuses arborent burkini ou monokini dans les piscines municipales grenobloises, il faut que le conseil municipal vote, à la majorité, la modification du règlement intérieur. Or la division règne.

L'ancien maire de la cité iséroise, Alain Carignon, désormais dans l'opposition municipale, accuse son successeur de vouloir "isoler" la ville. Eric Piolle veut "favoriser le communautarisme pour des raisons électorales", a-t-il fustigé au micro de RTL, lundi matin.

Les élus de la France insoumise (LFI) pourraient aussi voter contre la mesure défendue par le maire. La première adjointe, Elisa Martin, a fait part de ses doutes auprès du Monde (article payant) : "Le burkini est-il un signe de liberté, d'inclusion ? L'argument se heurte à un fait : c'est un outil d'oppression patriarcale ailleurs dans le monde. C'est une contradiction qu'on ne peut pas dénouer."

L'Etat a-t-il réagi au projet grenoblois ?

En cas de vote favorable du conseil municipal, l'Etat s'y opposera. Le préfet de l'Isère, Laurent Prevost, a annoncé qu'il saisirait le tribunal administratif de Grenoble "par le biais d'un référé laïcité en vue d'en obtenir la suspension, en complément du déféré d'annulation". Ceci sur instruction du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Délibération ce lundi 16/05 de @VilleGrenoble sur le règlement intérieur des piscines municipales : sur instruction du @Interieur_Gouv, @Prefet38 saisira le tribunal administratif en cas d'adoption par le conseil municipal.

https://t.co/l7IbqesYqA — Préfet de l'Isère (@Prefet38) May 15, 2022

Pour Laurent Prevost, "cette délibération, dont l'objectif manifeste est de céder à des revendications communautaristes à visées religieuses, paraît contrevenir au principe de laïcité posé par la loi de 1905 ainsi qu'aux dispositions de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République"".

Cette menace de porter l'affaire devant la justice administrative n'inquiète pas Eric Piolle, également visé par des attaques de l'exécutif, dont Jean-Michel Blanquer et Gérald Darmanin. "J'ai hâte que le gouvernement nous explique en quoi, dans une piscine, on devrait masquer tous nos signes religieux", a-t-il rétorqué, lundi matin.

Quelles oppositions rencontre Eric Piolle ?

Début mai, le président (LR) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a accusé Eric Piolle de "soumission à l'islamisme" et menacé de "couper toute subvention la ville de Grenoble" si l'autorisation du burkini était votée.

M.Piolle projette d'autoriser le burkini dans les piscines municipales.

Je mets le maire en garde : dans ce cas, la Région coupera toute subvention à la ville de Grenoble. Pas un centime des Auvergnats-Rhônalpins ne financera votre soumission à l'islamisme. https://t.co/zrSQaC7OC1 — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) May 2, 2022

Une position partagée par au moins 42 conseillers départementaux (sur un total de 58), dont le président (LR) du conseil départemental, Jean-Pierre Barbier, signataires le 10 mai d'une tribune contre l'autorisation du burkini. Ils déclarent dans ce texte "refuser de tolérer l'intolérance". Selon eux, le maillot de bain couvrant est un signe "d'oppression et d'infériorité de la femme", "un outil au service d'une idéologie (...) qui, derrière la simple question vestimentaire, vise à banaliser les préceptes islamistes."

À gauche aussi, la mesure coince. Le président de la métropole, Christophe Ferrari (divers gauche), s'inquiète des conséquences d'une éventuelle adoption : "Demain, nous allons sans doute être confrontés, dans les piscines de l'agglomération, à des manifestations pour nous demander de faire la même chose qu'Eric Piolle. Le maire de Grenoble ne peut pas ne pas nous écouter." D'ailleurs, un appel a été signé, le 11 mai, par 38 maires et 21 conseillers métropolitains invitant Eric Piolle à "retirer sa délibération" au nom de la préservation de l'espace de liberté, d'égalité et de fraternité.

Comment les défenseurs du burkini se sont-ils activés ?

L'association Alliance citoyenne, qui se présente comme un "Syndicat de citoyens et citoyennes engagées contre toutes les injustices dans la cité et pour la démocratisation des services publics", publie le 11 mai une tribune de soutien dans la section des blogs de Mediapart. Titrée "En mai, mets ce qu'il te plaît !", elle est signée par 113 personnalités dont la militante féministe Caroline De Haas, l'historienne Mathilde Larrère, ou l'élue écologiste au Conseil de Paris, Alice Coffin.

Pour les signataires, "les femmes musulmanes ont autant leur place à la piscine" que les autres citoyens et "personne ne doit être stigmatisé·e jusque dans les bassins en raison de son choix de maillot".

Depuis 2019, l'association Alliance Citoyenne a déjà organisé plusieurs opérations dans les piscines grenobloises en faveur du port du burkini. A l'été 2021, la ville de Grenoble a dénoncé des "provocations déplorables". Eric Piolle a écrit au Premier ministre, Jean Castex, pour demander à l'Etat de prendre position sur les tenues autorisées ou non à la piscine. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait accusé l'association de faire "pression sur les pouvoirs publics pour promouvoir des règles compatibles avec la charia", précisait à l'époque Le Parisien.