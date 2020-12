Visée par des propos racistes sur Sud Radio, Rokhaya Diallo interpelle le CSA et reçoit l'appui de deux ministres

La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a notamment annoncé avoir "alerté" le Conseil supérieur de l'audiovisuel après que la journaliste et militante a été insultée par une auditrice.

"Madame Diallo, elle n'aurait pas bénéficié de tout ce que donne la France (...) elle serait en Afrique avec 30 kilos de plus, 15 gosses, en train de piller le mil par terre et d’attendre que Monsieur lui donne son tour entre les quatre autres épouses." Voici ce qu'a déclaré, dimanche 20 décembre, une auditrice sur Sud Radio à propos de la journaliste et militante antiraciste Rokhaya Diallo. Face à ces insultes racistes, cette dernière a interpellé sur Twitter le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Sans la France madame Diallo serait en Afrique avec 30kgs de plus, 15 gosses, en train de piller le mil par terre et d’attendre que Monsieur lui donne son tour entre les 4 autres épouses.». Quelle immonde bande d’individus haineux en roue libre sur @SudRadio ! @csaudiovisuel pic.twitter.com/FnRs48W6vO — Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) December 20, 2020

"Les propos racistes n’ont pas leur place sur nos antennes", a réagi sur Twitter la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. “L’examen de cette séquence est indispensable”, souligne-t-elle, indiquant avoir "alerté" dimanche soir le CSA.

À la suite des propos abjects prononcés à l’encontre de madame @RokhayaDiallo sur l’antenne de @SudRadio, j’ai alerté ce soir le @csaudiovisuel.



L’examen de cette séquence est indispensable.



Les propos racistes n’ont pas leur place sur nos antennes. — Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) December 20, 2020

Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, a également réagi sur Twitter : "Les propos tenus par une auditrice de Sud Radio à l’encontre de Rokhaya Diallo sont intolérables. Le racisme est un délit puni par la loi. Il n’a pas sa place dans notre République, forte de sa diversité."

Pas de contestation en studio

Malgré la violence des propos, personne en studio ne conteste les propos racistes de l'auditrice. "Attention, Danièle Obono va vous tomber dessus", ironise le magistrat Phillipe Bilger.

"Il suffit de dire que Rokhaya Diallo, comme vous l’avez dit, a eu de la chance tout de même de vivre en France et d’avoir une vraie liberté d’expression", déclare simplement le présentateur de l’émission "Les Vraies Voix", Phillipe Rossi. Il s'est excusé par la suite sur Twitter : "On peut être en désaccord avec Rokhaya Diallo, mais rien ne justifie de tels propos."

Je tiens à présenter toutes mes excuses à @RokhayaDiallo que je connais bien. Jamais @SudRadio ne crédite et ne peux cautionner ce genre de discours à l’encontre de nos valeurs. On peut être en désaccord avec @RokhayaDiallo mais rien ne justifie de tels propos. — Philippe Rossi (@PhilippeRossi) December 20, 2020

"Très respectueuse de la liberté, consciente de ses possibles dérives, Sud Radio sera encore plus vigilante à l’avenir pour les prévenir", a quant à lui écrit sur Twitter Philippe Bilger.