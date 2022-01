Raconter les vexations, les humiliations vécus dans le monde du travail ou dans leur vie quotidienne, sans victimisation ni polémique. C'est l'objectif des réalisateurs du documentaire Noirs en France, diffusé mardi 18 janvier, sur France 2, qui ont recueilli le témoignage de nombreux Français noirs, célèbres ou inconnus.

La journaliste Aurélia Perreau et l'écrivain franco-congolais Alain Mabanckou ont ainsi interrogé une douzaine d'individus, femmes et hommes, de tous âges, de toutes origines sociales et géographiques, célèbres ou non, sur la façon dont ils se sont construits et se perçoivent dans la société française d'aujourd'hui.

"Je n'aime pas trop le noir"

Tous racontent, avec une certaine tristesse mais aussi avec humour, que c'est à l'école, dans le regard de leurs camarades de classe, qu'ils ont compris qu'ils étaient d'abord et avant tout des "Noirs". Pour illustrer cette période de l'enfance pétrie de stéréotypes et d'idées reçues, les deux réalisateurs ont reproduit le "test de la poupé" auprès de plusieurs enfants noirs.

En 1940, en pleine période de ségrégation, des scientifiques américains mettent au point cette expérience afin de mesurer le poids des préjugés raciaux sur l'insconscient des enfants noirs. Ils présentent une poupée blanche et une poupée noire à ces enfants et leur demandent de choisir leur préférée. La poupée blanche est systématiquement choisie.

Plus de 80 ans plus tard, le choix des enfants interrogés dans ce documentaire se porte également sur la poupée blanche. Si certaines sont incapables d'expliquer leur choix, d'autres le justifient en assurant que la poupée blanche est la plus jolie. Et quand les réalisateurs leur demandent "quelle est la poupée la moins jolie ?", l'une des fillettes interrogées répond : "La noire parce que je n'aime pas trop le noir. Moi quand je serai grande, je mettrai de la crème pour devenir blanche."

Le documentaire Noirs en France réalisé par Aurélie Perreau et Alain Mabanckou est diffusé sur France 2 le 18 janvier à 21h10 et visible en replay sur france.tv.