"J'étais sur la route pour délivrer son repas, et à ce moment-là, j'ai reçu un message d'insulte de la part de la cliente : 'Dépêche-toi, esclave. Je vais te donner un centime parce que c'est ce que tu mérites.'"

Choqué, touché, blessé. Alors en train de livrer le repas de sa cliente, Yaya reçoit ce message. "Elle a ma photo sur son écran, c'est pour ça, elle sait que je suis noir", estime-t-il. En France depuis 2009, il assure que c'est la première fois qu'il est confronté à cette situation. "C'est la première fois et c'est la dernière fois parce que je ne me laisse pas faire", lance-t-il.

Yaya a porté plainte et espère obtenir justice le plus vite possible. Par ce geste, il entend s'adresser à tous ceux qui, comme lui, sont victimes de racisme. "On est ensemble", conclut-il.