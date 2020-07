Royaume-Uni : un garçon de 12 ans arrêté pour injures racistes envers le footballeur ivoirien Wilfried Zaha

Il est soupçonné d'être l'auteur des messages racistes adressés à l'Ivoirien Wilfried Zaha, l'attaquant star de Crystal Palace : un garçon de 12 ans a été arrêté par la police anglaise, dimanche 12 juillet. C'est le footballeur lui-même qui a dévoilé des captures d'écran des insultes reçus avant le match de Premier League entre son équipe et celle d'Aston Villa.

Ce fan d'Aston Villa avait notamment diffusé une image du Ku Klux Klan, l'organisation suprémaciste blanche américaine. Le club d'Aston Villa s'était engagé à enquêter et à bannir à vie ce supporter, mais sans alors connaître son identité. "Nous déplorons les messages racistes dégoûtants envoyés à @wilfriedzaha, avait immédiatement réagi Aston Villa sur son compte Twitter. Nous condamnons toutes formes de discrimination raciale et nous nous associons à Crystal Palace dans cette démarche. Nous travaillons avec la police pour enquêter sur ce sujet extrêmement grave et quand le coupable sera identifié Aston Villa lui infligera un bannissement à vie."

We deplore the disgusting racist messages sent to @wilfriedzaha. We condemn all forms of racial discrimination and stand with @CPFC.



We are working with the police in investigating this extremely serious matter and when the culprit is identified AVFC will issue a lifetime ban. https://t.co/Wx5wJVA1ww