Les Etats doivent prendre des "mesures immédiates" contre le "racisme systémique", prévient l'ONU

L'ONU prend la parole sur le meurtre de George Floyd et la lutte contre le racisme. Les Etats doivent prendre des "mesures immédiates" contre le "racisme systémique" dont sont victimes les Noirs, a réclamé lundi 28 juin Michelle Bachelet, Haute-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, quelques jours après la condamnation aux Etats-Unis de Derek Chauvin à 22 ans et demi de prison.

"Seules les approches qui s'attaquent à la fois aux lacunes endémiques des forces de l'ordre et au racisme systémique – et à ses origines – rendront justice à la mémoire de George Floyd et de tant d'autres dont la vie a été perdue ou irrémédiablement affectée", a déclaré Michelle Bachelet, lors de la publication d'un rapport du Haut-commissariat demandé par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU.

"Il existe aujourd'hui une possibilité d'importance capitale de marquer un tournant pour l'égalité et la justice raciales." un rapport du Haut-commissariat de l'ONU aux droits de l'homme

Le meurtre de George Floyd et "les manifestations de masse" qui l'ont suivi partout dans le monde constituent en effet un moment "décisif dans la lutte contre le racisme" dont il faut se saisir, souligne le Haut-Commissariat aux droits de l'homme.

Dans son rapport, il est expliqué que le racisme systémique implique que les populations africaines ou d'ascendance africaine sont marginalisées économiquement et politiquement, n'ont pas le même accès à l'éducation ou aux soins que les autres, et se retrouvent sous-représentées dans la société. A cet égard, l'ONU appelle les Etats à "adopter des mesures mobilisant l'ensemble des pouvoirs publics" dans des plans dotés de "ressources suffisantes".