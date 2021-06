Etats-Unis : l'ex-policier Derek Chauvin condamné à 22 ans et demi de prison pour le meurtre de George Floyd

L'ancien policier blanc Derek Chauvin a été condamné, vendredi 25 juin, à 22 ans et demi de prison pour le meurtre de George Floyd. Cet Afro-Américain de 46 ans est mort asphyxié sous le genou de l'officier, le 25 mai 2020, lors d'une interpellation à Minneapolis (Minnesota). Son décès avait provoqué des manifestations massives du mouvement Black Lives Matter à travers tous les Etats-Unis, pour protester contre les violences policières racistes. "Cette condamnation historique fait franchir à la famille Floyd et à notre nation un pas de plus vers la réconciliation en leur permettant de tourner la page et en désignant des responsables", a estimé l'avocat de la famille de la victime sur Twitter.

Cette peine a été prononcée deux mois après que l'ancien policier a été reconnu coupable de trois chefs d'inculpation, dont "meurtre" et "violences volontaires ayant entraîné la mort". L'agent de 45 ans est incarcéré dans une prison de haute sécurité depuis le verdict. Le barème des peines dans le Minnesota prévoyait un minimum de 12 ans et demi de prison. Mais le juge Peter Cahill avait ouvert la voie à une peine plus lourde en retenant quatre circonstances aggravantes contre le policier. Il "a abusé de sa position de confiance et d'autorité", "a traité George Floyd avec une grande cruauté", a agi en présence de mineurs et "a commis son crime en réunion", avait-il écrit.

Peu après l'énoncé de la peine, le frère de George Floyd a pris la parole. "Qu'aviez-vous en tête quand vous vous êtes agenouillé sur le cou de mon frère alors que vous saviez qu'il ne représentait aucune menace ?", lui a lancé Terrence Floyd, en réclamant la "peine maximale" à l'encontre de Derek Chauvin, soit 40 ans de réclusion. L'ancien officier, qui avait gardé le silence pendant son procès, s'est lui aussi exprimé vendredi. Il a présenté ses "condoléances" à la famille de George Floyd, quelques minutes avant de connaître sa sentence.