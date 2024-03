Le nombre de crimes et délits racistes, xénophobes ou antireligieux a augmenté de 32% en 2023, selon le ministère de l'Intérieur

C'est une très forte augmentation. En 2023, le nombre de crimes et délits racistes, xénophobes ou antireligieux enregistrés en France par la police et la gendarmerie nationales a bondi de 32% par rapport à 2022, selon les chiffres publiés mercredi 20 mars par le ministère de l'Intérieur.

Au total, la police nationale et la gendarmerie nationale ont enregistré l'an dernier "près de 15 000 infractions commises en raison de l'ethnie, de la nation, d'une prétendue race ou de la religion sur l'ensemble du territoire français, dont 8 500 crimes ou délits [et 6 400 contraventions]", note le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI). Le document relève "une nette accélération en fin d'année", marquée par un bond des actes antisémites liés à la guerre entre Israël et le Hamas.

8 850 victimes et 4 200 mis en cause

Les services de sécurité ont recensé en 2023 8 850 victimes de crimes et délits à caractère raciste. "Il s'agit essentiellement de personnes physiques, parmi lesquelles les hommes, les personnes âgées de 25 à 54 ans et les étrangers ressortissants d'un pays d'Afrique sont surreprésentés", pointe le SSMSI, qui précise qu'"environ 4 200 personnes ont été mises en cause par les services de sécurité, dont plus de la moitié ont entre 25 et 54 ans".

"Hors Paris, deux départements, à savoir le Bas-Rhin et les Alpes-Maritimes, affichent un taux global de crimes ou délits à caractère raciste par habitant près de deux fois supérieur à la moyenne nationale [en moyenne un crime ou délit à caractère raciste pour 10 000 habitants sur le territoire national]", note encore le SSMSI.