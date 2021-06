Cergy : enquête ouverte après une agression raciste

À Cergy (Val-d'Oise), l'agression d'un livreur et les insultes racistes qu'il a subi ont été filmées sur une vidéo amateur, dimanche 30 mai. Une enquête judicaire a été ouverte.

La scène se déroule dimanche 30 mai 2021 devant un restaurant de Cergy (Val-d'Oise). Depuis sa fenêtre, une riveraine filme un homme agité, qui lui assène des insultes racistes. Peu de temps avant, le même homme avait frappé un livreur noir. Sur une vidéo amateur, on entend l'homme continuer d'invectiver le livreur, alors que le parvis est taché de traces de sang.

Une enquête judiciaire ouverte

Les secours et la police sont arrivés quelques minutes plus tard, grâce au signalement de l'auteure de la vidéo. Selon elle, le suspect semblait lucide au moment de l'agression. "Quand il a vu à la lumière que j'étais une femme noire, alors là c'était comme s'il avait gagné au Loto. Deux d'un coup, il enchaînait !", raconte Vitalina, témoin de l'agression. Suite au dépôt de plainte de la jeune femme et du livreur, une enquête judiciaire a été ouverte. L'agression suscite une vive émotion dans le quartier.