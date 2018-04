VIDEO. "C'était mécanique" : Léa, 15 ans, raconte comment elle est tombée dans la prostitution

C'est un témoignage qui fait froid dans le dos. Dans un documentaire diffusé sur France 5, mercredi 18 avril à 20h55, Léa, 15 ans, raconte comment, il y a déjà deux ans, elle est tombée dans la prostitution, "influencée par une ancienne amie". "Elle et moi on a commencé à prendre des photos de nous en sous-vêtements... Après, on s'est mis sur des annonces, on a mis nos numéros de téléphone, et les gens ont commencé à nous appeler", témoigne-t-elle.

"Il y a un moment, on se déplaçait, et après, on a commencé à prendre des chambres d'hôtel. On faisait nos passes à l'hôtel, se souvient-elle. Les clients avaient entre 20 et 50 ans... Maximum 60 ans." Combien de clients je voyais chaque jour ? Ca dépend. Ca pouvait être cinq, des fois dix... Ca dépendait des jours."

"Une vision aberrante du monde, très perturbante"

"C'était mécanique, décrit encore Léa. Le client passait, ils faisait ce qu'il avait à faire, j'avais l'argent, et il repartait. On faisait 100 euros la demi-heure, et 200 euros l'heure..."

"On assiste à un vrai changement de comportement d’une génération, tous milieux confondus, qui entretient un rapport à la sexualité profondément modifié, constate dans Le Figaro Marina Carrère d'Encausse, qui présente ce documentaire dans la case "Le monde en face", sur France 5. A 12 ou 13 ans, de jeunes adolescentes peuvent faire des fellations en échange d’un portable ou d’argent. Elles considèrent cette sexualité précoce comme sans importance. Cette vision aberrante du monde et des rapports garçons-filles est très perturbante."