Vrai ou fake La course de karting à la prison de Fresnes a-t-elle été financée par le contribuable, comme l'affirment des membres de l'extrême droite ?

La course de karting à la prison de Fresnes a-t-elle été financée par le contribuable, comme l'affirment des membres de l'extrême droite ?

L'événement "Kohlantess en prison", organisé au sein de l'établissement pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne), n'a pas été financé par les contribuables, mais par les organisateurs et leurs sponsors.

Les détenus de l'établissement pénitentiaire de Fresnes ont-ils fait du karting aux frais du contribuable ? Depuis la publication des images de l'événement "Kohlantess en prison" sur les réseaux sociaux, la polémique s'est enflammée. En réponse, le ministre de la Justice s'est fendu d'un tweet, samedi 20 août, pour annoncer l'ouverture d'une enquête. Eric Dupond-Moretti a évoqué des "images choquantes" et estimé que "la lutte contre la récidive" ne "passait pas par le karting".

Damien Rieu, ancien assistant parlementaire du Rassemblement national (RN) et candidat aux élections législatives sous l'étiquette Reconquête, accuse le garde des Sceaux d'avoir organisé cette activité karting "avec vos impôts". Une critique reprise en cœur par la fachosphère et par la députée RN, Hélène Laporte. "À la prison de #Fresnes, des activités estivales sont organisées pour les détenus : karting, piscine etc. [...] Les contribuables seront heureux de voir où part leur argent !" Alors, disent-ils vrai ou fake ?

Ils violent vos filles, cambriolent vos maisons, agressent vos mamies, volent vos voitures, mais font du karting sur le dos de leurs victimes et avec vos impôts grâce au directeur @DellisteJ et à @E_DupondM. pic.twitter.com/LVxDerSMDs — Damien Rieu (@DamienRieu) August 20, 2022

À la Prison de #Fresnes, des activités estivales sont organisées pour les détenus : karting, piscine etc. Pendant ce temps là, 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances par manque de moyens financiers. Les contribuables seront heureux de voir où part leur argent ! #Kohlantess pic.twitter.com/yNaPAVLVWV — Hélène Laporte (@HeleneLaporteRN) August 20, 2022

Les activités ont été intégralement financées par les organisateurs et leurs sponsors

Selon les informations recueillies par franceinfo auprès du ministère de la Justice, "l'événement a été totalement financé par les producteurs et les organisateurs, il n'y a eu aucun financement des activités de la part de la prison". Une information confirmée par un des organisateurs de "Kohlantess", qui souhaite rester anonyme. Selon lui, "pas un euro n'a été donné par la prison pour les activités", karting, tir à la corde, piscine, bombe à eau...

"Tout ce qui a été utilisé pendant l'événement, de la bouteille d'eau au karting, a été financé par les équipes de 'Kohlantess'." L'un des organisateurs de l'événement "Kohlantess en prison" à franceinfo

"Le but de l'association est de récolter de l'argent pour organiser ce type d'événement sportif via des subventions ou des sponsors, précise-t-il. Pour le 'Kohlantess en prison', tout a été financé par des fonds propres ou par des sponsors, Big M, une chaîne de restauration rapide, et Omada, une plateforme en ligne de paris sportifs sans argent."

Par ailleurs, l'organisateur tient à infirmer une autre fake news qui circule sur les réseaux sociaux concernant le profil des détenus : "Aucun de ceux qui ont participé n'est un assassin ou un violeur. Ils sont là pour de petites peines. Ils ont été triés sur le volet par l'administration de la prison. Ils sont tous dans un parcours de réinsertion, suivent des cours, ont un travail, etc."

L'argent reversé aux associations a été donné par la prison de Fresnes

Dans la vidéo de l'émission diffusée sur la chaîne youtube de Djibril Drame, le présentateur, on peut voir le directeur de la prison de Fresnes, Jimmy Delliste, remettre des trophées aux trois équipes qui se sont affrontées lors de ce jeu. Au total, 2 700 euros ont été reversés par l'établissement pénitentiaire à des associations, comme le confirme la Chancellerie à franceinfo. Arrivée en tête, l'équipe des surveillants a gagné 1 700 euros pour l'association Arc-en-ciel, qui réalise le rêve d'enfants malades. Deuxième, l'équipe des détenus a permis à l'association Relais Enfants-Parents de remporter 650 euros pour œuvrer à préserver les liens familiaux entre les parents incarcérés et leurs enfants. Bonne dernière, l'équipe des jeunes de Fresnes a, elle, remporté 350 euros pour l'association Unitess, qui veut créer du lien entre les jeunes de quartier et les institutions. "L'argent qu'a donné la prison est allé directement aux associations", confirme l'un des organisateurs.

Toutefois, même si pas un euro d'argent public n'a servi à financer les activités dont ont pu bénéficier les détenus, pour le ministère de la Justice, l'activité karting fait mauvais genre.

"Ils auraient fait un concours de chant, personne n'aurait rien dit. C’est le côté karting qui choque. L'objectif de l’enquête, c’est de comprendre où il y a eu un dysfonctionnement." Le ministère de la Justice à franceinfo

"Le projet a été validé par la direction de l'établissement, mais pas par le ministre ni son cabinet", poursuit-on à la Chancellerie. Du côté de l'opposition à gauche, on dénonce l'abandon de cet établissement pénitentiaire par l'Etat. "Dans la prison de Fresnes, les aliments pourrissent à cause de la chaleur, les détenus n’ont pas de glacière. L’accès aux douches n’est pas quotidien, le bâtiment de 124 ans est insalubre", tweete le député LFI du Val-de-Marne Louis Boyard. "Laissez les associations y ramener un peu d’humanité", ajoute-t-il.