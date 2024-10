Dans le Talk de franceinfo, mercredi 16 octobre, un ancien détenu témoigne de ses conditions de détention, à l’heure où le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, se dit favorable aux courtes peines de prison alors que la surpopulation carcérale explose.

Cafards, punaises de lits, rats, surpopulation carcérale … : Yannick, ancien détenu, témoignait à visage couvert mercredi 16 octobre dans le Talk de franceinfo sur Twitch, alors que le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, appelle à construire de nouvelles prisons et à l’application des courtes peines.

"Il faut qu'il y ait des peines prononcées, que les peines prononcées soient des peines aussi exécutées. Il faut construire des prisons", avait ainsi déclaré Bruno Retailleau sur TF1 le 23 septembre, en prenant ses fonction Place Beauvau. Depuis plusieurs années, le responsable LR, se dit aussi favorable aux courtes peines, "dans des prisons adaptées", y compris pour les mineurs.

Quatre par cellule et aucune intimité

"En cellule, il y a des cafards, des rats, des punaises de lit, qu'on voit très régulièrement, se souvient-il. La première fois que j'ai été à la prison de la Santé, j'y suis resté quatre ans. On était quatre en cellule. Pour aller aux toilettes, vous aviez un petit muret haut d’un mètre. Alors les besoins, vous les faites devant tout le monde quoi."

"Ce sont des choses qui sont quand même dégradantes et très difficiles à vivre et que vous traînez après pendant des années avec vous." Yannick, ancien détenu à franceinfo

Outres les conditions de détention, il pointe aussi la violence, omniprésente : "A la promenade, évidemment, il y a énormément de violence, poursuit Yannick. En prison, on trouve des gens qui ont des problèmes d'ordre plutôt psychiatrique, qui sont en prison, et ne sont pas soignés. Tout le monde est mélangé au jour d'aujourd'hui et c'est ce qui fait qu'il y a énormément de récidive et des drames, encore une fois, dans les cellules."

