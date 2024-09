Depuis 2020, la Ferme Emmaüs Baudonne accueille des femmes en quête d'un autre quotidien après des années de détention.

"Ici, nous remettons les gens debout." Telle est la philosophie de Gabi Mouesca, le créateur et directeur d'un lieu unique en France, créé en 2020 : la Ferme Emmaüs Baudonne. Une prison pas comme les autres, qui souhaite avoir un traitement des détenus "à la hauteur de notre niveau de civilisation" . L'établissement accueille des résidentes comme Annie, Evelyne, Rosy et Anne, qui apparaissent dans le documentaire Détenues à ciel ouvert, réalisé par Sophie Bontemps et diffusé mercredi 18 septembre, à 22h50, sur France 2.

Le film raconte le parcours de ces femmes en quête d'un autre quotidien après des années d'incarcération. Leur reconstruction passe par le travail, une considération retrouvée et une vie en collectivité dans cette prison sans barreaux, ni barbelés, ni gardiens. Située à Tarnos (Landes), cette grande bâtisse blanche bordée de champs et de lauriers est présentée comme un lieu de transition entre la détention et la liberté. Une structure à contre-courant de l'univers carcéral dans laquelle certaines prisonnières terminent leurs peines. Un centre de réinsertion dans lequel tout est mis en œuvre pour offrir à ces femmes une perspective d'avenir sans récidive.

"Il existe d'autres façons de sanctionner"

Lorsque Gabi Mouesca sort de prison en 2001, l'ex-détenu devient chargé de mission sur les prisons à la Croix-Rouge, puis président de l'Observatoire international des prisons (OIP) de 2004 à 2009. Il s'engage alors pour la réinsertion des prisonniers par l'entremise de l'association Emmaüs.

"La prison écrase les gens qui, bien souvent, ont vécu à genoux toute leur vie. La prison ne fait que les mettre couchés, par terre, parfois jusqu'à la fin." Gabi Mouesca, directeur de la Ferme Emmaüs Baudonne dans le documentaire "Détenues à ciel ouvert"

Dans sa structure, les détenues se voient proposer un contrat de travail en insertion d'un minimum de quatre mois et qui peut aller jusqu'à vingt-quatre mois maximum. Elles occupent chacune une chambre individuelle, leur permettant de renouer avec une certaine intimité et payent un loyer, prélevé sur leur salaire. Une façon de les préparer à la vie active. Ces femmes bénéficient également d'un accompagnement personnalisé et de formations afin de faciliter leur sortie de prison. "Nous démontrons qu'il y a d'autres façons de sanctionner des personnes qui ont commis des délits ou des crimes", explique Gabi Mouesca.

La réinsertion des détenues par le travail Un documentaire suit le parcours de détenues qui terminent leur peine de prison dans une ferme à ciel ouvert. (Les Nouveaux Jours Productions / Maël Mainguy)

Evelyne a été condamnée à douze ans de prison. Elle purge actuellement la fin de sa peine et mesure sa chance d'avoir pu intégrer cette ferme. "En prison, ce n'est pas pareil", remarque-t-elle. "C'est un blocus, on est scellé, on ne peut pas réfléchir à son avenir. (...) Là, on réapprend à vivre. Tu prends la fleur, tu plantes, tu arroses. C'est bénéfique pour l'esprit, cela symbolise un peu la vie", confie-t-elle à Sophie Bontemps.

Pour autant, l'accès à ce lieu unique reste restreint. L'équipe de la Ferme Emmaüs Baudonne étudie avec attention les candidatures émises par les personnes détenues elles-mêmes ou formulées par leurs conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Ils privilégient principalement les femmes condamnées pour des peines de plus de cinq ans qui ont rompu tout lien avec leur milieu familial et social. Selon l'observatoire international des prisons, on comptait au 1er février 2024, 2380 femmes détenues dans les prisons françaises, soit 3,4 % de la population carcérale qui comptent 76 258 personnes.

Le documentaire Détenues à ciel ouvert réalisé par Sophie Bontemps est diffusé mercredi 18 septembre à 22h50 sur France 2 et sur la plateforme france.tv.