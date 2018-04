Prisons : 70 367 personnes sont incarcérées en France, un record

Le précédent record, en avril 2017, était de 70 230 prisonniers.

C'est un record. La population en détention en France est de 70 367 personnes au 1er avril 2018, dont 49 515 condamnés, selon la direction de l’administration pénitentiaire qui a publié les chiffres jeudi 19 avril. C'est la deuxième fois que la population carcérale franchit le seuil des 70 000 détenus. En comptabilisant le nombre de personnes sous surveillance électronique, ce chiffre passe à 82 086 personnes.

Dans le détail, "le nombre de personnes écrouées, ainsi que celui des détenus, continue d’augmenter, bien que plus faiblement que l’année dernière (+0,2 % pour les personnes détenues par rapport au 1er avril 2017, contre +2,7 % entre 2016 et 2017)", informe l'administration pénitentiaire. "Cette hausse est essentiellement celle du nombre des prévenus et des placements sous surveillance électronique, le nombre de condamnés diminuant légèrement."