Japon : les défis d'une population carcérale vieillissante

Au Japon, les prisons sont pleines de personnes âgées condamnées pour des crimes. Elles purgent leur peine à vie jusqu'au bout. "On fait des exercices tous les jours. Je cours et je me muscle, surtout les jambes et les hanches, de façon à pouvoir travailler si jamais j'étais libéré un jour", explique un prisonnier de 81 ans.

Une réinsertion difficile

Les prisonniers de 60 ans et plus représentent 19% de la population carcérale contre seulement 6% aux États-Unis. La réinsertion dans la société est souvent trop difficile pour eux. "Et si les relations humaines en dehors de la prison se passaient mal ? J'essaie de me convaincre que c'est mieux de vivre dehors qu'ici", confie le prisonnier interrogé. La récidive est très fréquente : un condamné sur quatre retourne en prison moins de deux ans après sa libération. En plus des gardiens, il faut du personnel soignant.