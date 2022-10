Santé : les Ehpad privés épinglés pour des pratiques commerciales trompeuses

FRANCE 3

Alors qu'elle pensait avoir trouvé l'Ehpad idéal pour sa grand-mère, Olivia Mokiejewski a été victime des pratiques commerciales trompeuses pratiquées par certains de ces établissements. Confort et bien-être pour les résidents, service de beauté sur demande, salon de coiffure, blanchisserie, cuisine sur place... : les promesses sont belles, mais non tenues. "On a l'impression d'être dans un hôtel quatre étoiles et on se dit que notre proche va être bien", témoigne Olivia Mokiejewski. Très rapidement, elle s'aperçoit que le linge de sa grand-mère rétrécit, voire disparaît, et que la cuisine est médiocre. Plus grave, elle dénonce une différence entre les soins promis par la brochure et ceux apportés à sa grand-mère.

Des manquements dans plus d'un EHPAD sur deux

Un cas loin d'être isolé. Pendant trois ans, la direction de la répression des fraudes (DGGCRF) a réalisé des contrôles dans les Ehpad privés. Résultats de l'enquête : des pratiques commerciales trompeuses et des tarifs affichés différents de ceux réclamés. Les établissements en infraction sont nombreux. "Les services de la DGCCRF ont constaté des manquements dans un peu plus d'un établissement sur deux", souligne Rémy Slove, directeur de cabinet dans cette administration. La direction de la répression des fraudes assure que les contrôles vont se poursuivre.