"Il est à la fois chez lui et chez nous" : des familles installent leurs aînés dans un studio de jardin

Devenu moins autonome, un homme de 83 ans a élu domicile dans un cabanon, juste à côté de la maison de son fils. Ce dernier a investi 37 000 euros dans cette construction. À terme, c'est un investissement qui pourrait être plus arrangeant que de dépenser 2 000 euros par mois dans une maison de retraite. "La maison ne se prêtait pas à avoir autant de monde, il fallait vite une alternative (...). Il est à la fois chez lui et chez nous, s'il y a un problème, je n'ai que dix mètres à faire", expliquent le fils de la personne âgée et sa femme.

La demande est en forte hausse

Les 15 mètres carrés du cabanon sont adaptés à la circulation d'un fauteuil roulant, et les sanitaires sont conçus pour les personnes à mobilité réduite. Chez Greenkub, une entreprise près de Montpellier (Hérault) et constructeur de ces cabanons, le chiffre d'affaires a augmenté de 70% en 2020. "Les besoins sont de plus en plus importants (...). Les réflexions qu'on a portent sur la sécurité, notamment en matière de domotique (...), avec des détecteurs de chute, des détecteurs de présence", explique un employé de Greenkub.