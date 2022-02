Livre-enquête "Les Fossoyeurs" : le nouveau PDG d'Orpea dit avoir "été informé" que l'ancien directeur général avait vendu des actions du groupe

En pleine tourmente depuis la parution du livre Les Fossoyeurs (éd. Fayard), le groupe Orpea a tenté d'allumer un premier contre-feu en limogeant son directeur général, Yves Le Masne, qui était en place depuis plus de dix ans. Dans son édition à paraître mercredi 2 février, Le Canard enchaîné accuse désormais l'ancien dirigeant d'avoir revendu 5 456 actions de son entreprise en juillet dernier, soit "trois semaines seulement après que la direction d'Orpea a été informée de la parution prochaine du livre". L'hebdomadaire, qui évoque un possible "délit d'initié", affirme que l'ancien dirigeant a encaissé plus de 588 000 euros dans cette opération.

"C'est une question qui touche M. Yves Le Masne, mais qui ne touche pas la société", a d'abord éludé le nouveau PDG Philippe Charrier, sur BFMTV. Ce dernier a ensuite confirmé que son prédécesseur avait bien procédé à des ventes d'action : "Bien sûr que nous avons été informés de ça puisqu'il y a un rapport qui est remis à l'AMF [Autorité des marches financiers] pour toute transaction opérée par des dirigeants sur l'action du groupe." L'action, qui cotait à l'époque 107,80 euros, s'est effondrée depuis l'éclatement du scandale : le titre valait 40,10 euros mardi à la clôture, après un plus bas à 37,77 euros.

Philippe Charrier a ajouté que "les autorités examineront ce cas avec l'intéressé. Il a peut-être des bonnes raisons que je ne connais pas, mais je ne vais certainement pas le juger à la place des autorités."