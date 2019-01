Ehpad : le label bienveillant Humanitude

Depuis plus d'un an, les choses ont bien changé à l'Ehpad "Les Mimosas" de Commequiers (Vendée). Il bénéficie du label Humanitude : une méthode qui favorise l'autonomie des résidents. Ça commence dès le petit-déjeuner : ceux qui le peuvent se servent eux-mêmes, guidés par des aides-soignantes.

17 structures labellisées en France

Un accompagnement qui prend du temps et qui coûte forcément de l'argent. Cette méthode, l'humanitude, s'apprend. Il a fallu débourser plus de 70 000 euros sur trois ans pour former les 48 salariés de l'établissement. Objectif ? Désapprendre les mauvais gestes pour en apprendre de nouveaux. Pour la directrice, l'investissement valait la peine. En plus du personnel, l'établissement s'appuie sur une vingtaine de bénévoles. 17 structures en France ont déjà été labellisées Humanitude et 80 ont entrepris la démarche.

