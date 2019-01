Mexique : explosion meurtrière d'un oléoduc

Des silhouettes en flammes tentent de fuir l'énorme brasier. Des blessés parviennent à s'extirper de l'explosion de l'oléoduc, dans une panique générale, pris au piège d'un gigantesque incendie. À Tlahuelilpan, à 100 km au nord de Mexico (Mexique), c'est une impressionnante fuite d'essence d'une compagnie pétrolière, peut-être liée à un sabotage, qui serait à l'origine de l'explosion. Peu avant l'accident, elle avait attiré des centaines d'habitants, seaux à la main, venus récupérer le maximum de carburants.

Une des explosions les plus meurtrières depuis 25 ans

"Ils sont venus parce qu'ils avaient vu sur Facebook qu'il y avait une fuite d'essence. Depuis qu'il n'y en a plus dans les stations-service, c'est devenu très cher", explique un habitant. Ces sabotages sont devenus récurrents au Mexique. 10 000 siphonnages sont répertoriés par an, majoritairement orchestrés par des bandes criminelles. Pour lutter contre ces trafics, le président Andrés Manuel López Obrador a fermé plusieurs oléoducs, quitte à laisser les habitants sans essence. Avec 66 morts, selon un bilan provisoire, cette explosion est l'une des plus meurtrières depuis 25 ans.

