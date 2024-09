Deux millions de personnes âgées vivent sous le seuil de pauvreté, alerte l'association des Petits frères des pauvres

Les femmes, qui vivent plus longtemps que les hommes, et donc dans la solitude, sont plus exposées.

Deux millions de personnes vivent le troisième âge sous le seuil de pauvreté, alerte le rapport annuel de l'association Les Petits frères des pauvres, publié lundi 30 septembre. Ce chiffre correspond aux personnes de 60 ans et plus qui vivent sous le seuil de pauvreté monétaire, un niveau relatif fixé à 60% du niveau de vie médian, soit 1 216 euros par mois pour une personne seule et 1 824 euros pour un couple.

Les femmes, qui vivent plus longtemps que les hommes, et donc dans la solitude, sont plus exposées. En outre, le moindre travail des femmes parmi les générations plus âgées, des carrières hachées pour suivre leur mari en mutation professionnelle, des temps partiels pour s'occuper de leurs enfants ou de leurs proches, ont eu pour conséquences des pensions de retraite plus faibles. A cela s'ajoutent divorces et séparations qui réduisent leur niveau de vie.

La moitié ne bénéficie d'aucune aide

Si vivre seul expose à la pauvreté, celle-ci renforce aussi l'isolement. Quatre personnes sur dix se sont privées d'aller au restaurant, de partir en vacances ou ont limité leurs déplacements au cours des 12 derniers mois, 26% se sont privé d'inviter leurs proches.

Même si leur quotidien est fait de calculs et de privations, les personnes interrogées par l'enquête ne se définissent pas comme pauvres, un mot qui pour elles correspond à des situations plus graves que la leur. Plus d'une personne sur deux ne bénéficie d'aucune aide et s'estime mal informée. Les trois quarts sont mal à l'aise avec les démarches administratives en ligne.

La pauvreté touchait 10,6% des 65-74 ans en 2022 contre 7,5% en 2017, selon l'Insee. Les seniors sont toutefois moins touchés que la population générale : neuf millions de personnes en France vivent sous le seuil de pauvreté, soit 14,4% de la population.