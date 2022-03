Dépendance : l'État porte plainte contre Orpea, annonce Brigitte Bourguignon

La ministre déléguée chargée de l'Autonomie des personnes âgées précise que le gouvernement se réserve le droit de demander "la restitution des dotations publiques non utilisées".

"Au regard de dysfonctionnements graves qui ont été qualifiés par l'Igas [l'Inspection générale des Affaires sociales] et l'IGF [l'Inspection générale des Finances], nous sommes en mesure aujourd'hui de vous dire que l'État porte plainte [contre Orpéa] et saisit le procureur de la République sur la base de l'article 40, annonce samedi 26 mars sur France Inter Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée chargée de l'Autonomie des personnes âgées, après avoir reçu les rapports d'enquêtes administratives.

"Oui, il y a eu des manquements sur le plan humain et des manquements sur le plan organisationnel", qui avaient été révélées fin janvier par le journaliste Victor Castanet dans un livre Les Fossoyeurs. Sur le plan financier également, précise la ministre. Il y avait insuffisamment d'encadrants et puis des encadrements qui n'étaient pas forcément à la hauteur. Il y a eu aussi des problèmes sur la qualité nutritionnelle. Tout ceci est avéré. J'ai une pensée, surtout pour les résidents, pour leurs familles et puis pour les soignants."

"Non seulement nous portons plainte, mais nous accordons le droit aussi de demander la restitution des dotations publiques qui n'auraient pas été utilisées en direction des résidents comme il se doit." Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée chargée de l'Autonomie des personnes âgées à France Inter

"À l'heure où nous nous parlons, 150 contrôles ont encore lieu sur ces établissements, notamment les établissements Orpéa", a ajouté Brigitte Bourguignon.