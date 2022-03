Après le scandale Orpea, les Ehpad en grève : "On nous demande d'être rentables mais pas de faire de la qualité", dénonce la CGT

Plus d'un mois après les révélations sur des cas de maltraitances contre des personnes âgées, les syndicats appellent les personnels des Ehpad à faire grève ce mardi. Ils demandent une augmentation des salaires et la prise et compte de la pénibilité.

Guillaume Gobet a travaillé 18 ans dans un Ehpad Orpéa - le groupe accusé d'avoir infligé de mauvais traitements envers ses résidents - avant d'en être licencié il y a un an. Il était chef de cuisine et le reconnaît, il était devenu maltraitant envers les résidents, maltraitant malgré lui : "Par exemple, la rationnalisation des coûts des repas qui font qu'on est obligés de compter nos morceaux de sucre et nos biscottes... Un ensemble de choses qui font que systématiquement nous sommes dans la maltraitance."

Prendre en compte la pénibilité

Il faut mettre fin au système lucratif des Ehpad privés, sortir de la logique de l'argent, affirme Guillaume Gobet qui est également délégué CGT : "On nous demande d'être rentables mais pas de faire de la qualité". Alors que le gouvernement doit faire des annonces pour notamment améliorer le contrôle des établissements, mardi 8 février, en fin de matinée, la CGT et Force Ouvrière appellent les personnels de tous les Ehpad à faire grève. Les deux syndicats veulent demandent plus d'embauches avec l'objectif d'un soignant pour un résident. Ils militent également pour l'augmentation des salaires et la prise en compte de la pénibilité de ces métiers.

"Nous sommes le secteur d'activité qui casse le plus de personnel en France. On commence une carrière dans le métier du soin mais on la finit rarement" Guillaume Gobet, délégué CGT à franceinfo

Guillaume Gobet rappelle que ces dernières années,13 rapports ont été rendus par des parlementaires au sujet de la prise en charge des personnes âgées. Ils disent tous la même chose : si l'on veut accompagner correctement le vieillissement de la population, il faut réformer le système de l'autonomie et mettre beaucoup plus d'argent.

La CGT et Force ouvrière organisent un rassemblement mardi 8 mars à 10 heures devant le siège du groupe Orpea à Puteaux (Hauts-de-Seine).