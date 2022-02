Sciences : Il y a 40 ans naissait Amandine, le premier bébé-éprouvette

Le 24 février 1982, Amandine venait au monde. C'était le premier bébé-éprouvette français. Quatre décennies plus tard, le professeur René Frydman, professeur en gynécologie, en garde un souvenir émouvant. "Toutes les naissances sont toujours étonnantes. Celle-là, elle était quand même… Et en plus, je me trouvais à la fécondation in-vitro, et à l'accouchement. Ce qui n'est pas toujours le cas", se souvient-il.



Un procédé qui inquiétait

À l'époque, le procédé de la fécondation in-vitro inquiétait encore. À un an, Amandine a fait ses premiers pas sous les caméras de télévisions. À 16 ans, devenue une adolescente malicieuse, elle témoignait à nouveau face aux journalistes. Elle a gardé des liens avec le professeur René Frydman, qui est son parrain. Ce dernier se dit fier de ne pas avoir baissé les bras. Avant Amandine, il avait connu 23 échecs. Un enfant sur 28 naît aujourd'hui en France par assistance médicale à la procréation.