Projet de loi Bioéthique : la PMA pour toutes les femmes

Amandine et Laurène sont deux mamans heureuses. Leurs jumeaux sont nés il y a 19 mois. La maternité, une évidence pour elles : "Quand on s'est rencontrées, c'est un des premiers sujets qu'on a abordés, les enfants, et c'est vrai qu'on était bien d'accord sur ce sujet d'en avoir. Plusieurs si on pouvait. Mais on savait d'entrée que ça allait être un combat", témoigne Laurène Corral, l'une des deux mères des jumeaux.

Interdite en France

Pour bénéficier d'une aide à la procréation, interdite en France, les deux femmes sont en effet dû aller en Espagne. Un combat qui leur a coûté 10 000 euros. Le projet de loi présenté en conseil des ministres mercredi 24 juillet prévoit de mettre fin à ce type de parcours. Il ouvre la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, y compris donc homosexuelles et célibataires. Les actes seront remboursés par la sécurité sociale.

