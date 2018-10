Le taux de pauvreté est resté stable en 2017, selon l'Insee

Quelque 8,8 millions de personnes vivent avec moins de 1 026 euros par mois.

Le taux de pauvreté est resté stable en 2017, s'établissant comme l'année précédente à 14% de la population, selon une première estimation publiée mardi 9 octobre par l'Insee. En 2017, quelque 8,8 millions de personnes vivaient en situation de pauvreté, c'est-à-dire sous le seuil de pauvreté fixé à 1 026 euros par mois.

Ce maintien de la pauvreté peut s'expliquer par deux phénomènes inverses : d'une part, la situation plus favorable sur le marché du travail en 2017, avec notamment le recul pour la première fois depuis 2019 du chômage de longue durée ; et de l'autre, un moindre effet redistributif des transferts sociaux et fiscaux, explique l'Insee.

La politique gouvernementale en cause

Certaines mesures sociales et fiscales prises en 2017 ont "mécaniquement accru le taux de pauvreté", par exemple "la baisse des aides au logement", qui "pénalise les ménages les plus modestes" ou encore "la réduction exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de 20% (décidée par le précédent gouvernement), qui bénéficie surtout à des ménages de niveau de vie intermédiaire", ce qui accroît le niveau de vie médian et donc le seuil de pauvreté qui est fixé en proportion de celui-ci. Les indicateurs de pauvreté définitifs seront connus en septembre 2019.