VRAI OU FAKE : la France achète-t-elle de l'uranium à la Russie ?

Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France, a affirmé que la France achèterait à la Russie de l'uranium pour alimenter nos centrales nucléaires. L'ex-députée fait référence à un document de Greenpeace datant de mars 2022. La France a bien importé 19 245 tonnes d'uranium naturel, et 8 213 tonnes d'uranium enrichi de Russie entre 2000 et 2020. Donc la France importerait à la fois de l'uranium naturel, qui doit être traité pour nourrir les centrales, et de l'uranium déjà enrichi qui lui permet d'alimenter directement les réacteurs nucléaires pour produire de l'électricité.

La France diversifie ses fournisseurs

En réalité, depuis deux ans, la Russie n'est plus un fournisseur de choix. En 2020, l'Hexagone ne lui a presque pas acheté d'uranium naturel : deux kilos seulement sur les 6 282 tonnes importées sur l'année. Selon le comité technique Euratom, la France s'est principalement fournie auprès du Niger, du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan. Cela fait longtemps que la France diversifie ses fournisseurs d'uranium naturel. Pour l'uranium enrichi, la France en a acquis 110 tonnes auprès de la Russie en 2021, mais cela ne représente que 0,01 % de ses importations totales.