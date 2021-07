Polynésie française : Emmanuel Macron ne présente pas les excuses de la France

Le discours d'Emmanuel Macron à Papeete était attendu, en particulier par les victimes des essais nucléaires menés en Polynésie. Emmanuel Macron assume le passé des essais nucléaires et les choix du général De Gaulle dans les années 60. Il parle de dette. "Je veux ici vous dire que la nation a une dette à l'égard de la Polynésie française. J'assume, et je veux la vérité et la transparence avec vous", a déclaré Emmanuel Macron. Il a reçu un accueil mitigé de la part de la population.



L'association de victimes demandait des excuses

Sur la route du cortège officiel, se trouvaient des manifestants de l'association 193, mardi 27 juillet. Le Président de la République décide alors d'aller à leur rencontre. Ce que revendique l'association, c'est "la demande de pardon" et "une réparation individuelle et collective", selon Léna Normand, sa vice-présidente. Emmanuel Macron a reconnu une indemnisation "trop lente". Les derniers essais nucléaires y ont eu lieu en 1996.