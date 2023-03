Fissures dans les réacteurs nucléaires : "C'est le signe qu'il y a un problème avec la filière", alerte Julien Bayou

Le député Europe Ecologie-Les Verts (EELV) de Paris, Julien Bayou, dénonce la stratégie nucléaire française après la découverte de fissures sur les centrales de Penly et Cattenom.

"C'est le signe qu'il y a un problème avec la filière" nucléaire, estime ce vendredi 10 mars sur franceinfo le député Europe Ecologie-Les Verts (EELV) de Paris Julien Bayou, après la découverte jeudi de nouvelles fissures "non négligeables" sur deux réacteurs de la centrale nucléaire de Penly, en Seine-Maritime et Cattenom, en Moselle, seulement deux jours après la découverte d'une fissure profonde dans le réacteur de Penly 1, sur une conduite d'urgence servant à inonder d'eau le réacteur en cas d'accident nucléaire.

"On découvre des fissures qui n'ont pas lieu d'être. C'est le signe qu'il faut s'arrêter et regarder un peu ce qui fonctionne et ce qui peut poser problème", pointe le député écologique. "Réfléchissons un peu", suggère-t-il, alors qu'"aujourd'hui vous avez un projet de loi qui vise à accélérer et accélérer encore la construction de nouveaux réacteurs". "On nous dit : on va faire 14 centrales nucléaires pour dans 20 ans, à partir d'un modèle qui ne fonctionne pas encore", explique le député écologiste, qui alerte sur les retards de l'EPR de Flamanville, dans la Manche.

"Miser l'entièreté de notre stratégie énergétique sur une technologie qui coûte cher et dont on ne sait pas si elle fonctionne, je trouve ça dogmatique" Julien Bayou dans le 8.30 de franceinfo

Le gouvernement souhaite construire six réacteurs de nouvelle génération EPR (les EPR2), avec une option pour huit autres, alors que le seul EPR en construction en France cumule désormais un retard de 12 ans par rapport à sa mise en service initial et son coût a été multiplié par quatre. Selon lui, "aucun écologiste n'est pour fermer les centrales aujourd'hui".

"On accuse les écologistes de vouloir fermer le nucléaire", a par ailleurs développé le député EELV. Mais le député de Paris s'interroge sur "la question des déchets" qui est un "enjeu civilisationnel", selon lui. Julien Bayou alerte également sur l'enjeu du refroidissement des centrales dans les années à venir. "Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des centrales sont à côté de fleuves dont le débit baisse", s'interroge le député. "Le débit du Rhône est inquiétant et on nous propose d'en mettre deux ou plus (des centrales nucléaires)", s'inquiète-t-il.

Début mars, une étude menée par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse alertait en particulier sur la baisse du débit du fleuve. Selon le rapport, les premières contraintes pourraient en effet s’appliquer aux centrales nucléaires de la vallée du Rhône, avec la préconisation d’une baisse de production à certaines périodes, notamment pour les trois centrales de Tricastin, Saint-Alban et Bugey. "Est-ce que le nucléaire est compatible avec les effets du dérèglement climatique? Aujourd'hui, la réponse est non", estime le député écologiste.