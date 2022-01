Environnement : le gaz et le nucléaire sont-ils des énergies vertes ?

Bruxelles projette de leur apposer le label d’"énergies vertes", ce qui favoriserait les investissements dans ces énergies et permettrait d’atteindre la neutralité carbone.

Les centrales à gaz et les centrales nucléaires, bénéfiques au climat ? C’est une décision très controversée que s’apprête à adopter la Commission européenne. Elle propose en effet de classer le gaz et le nucléaire comme des énergies oeuvrant à la transition climatique, une position défendue par la France. "On a besoin de toutes les énergies décarbonées pour lutter contre le réchauffement climatique", avance Pascal Canfin, président de la commission Environnement au Parlement européen.

Des pays anti-nucléaires vent debout contre la proposition

Grâce à ce label, les investisseurs seraient encouragés à placer leur argent dans le gaz et le nucléaire. Mais certains pays anti-nucléaires, comme l’Allemagne, l’Autriche ou encore le Luxembourg, font entendre leur voix, et dénoncent une "provocation". "On ne peut pas dire que le nucléaire est une énergie durable. N’allons pas investir de l’argent pour de nouvelles folies nucléaires", annonce Damien Carème, eurodéputé. Pour que la mesure soit abandonnée, il faudrait que 20 pays s’y opposent.