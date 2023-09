Centrales nucléaires : un Français sur deux favorable à de nouvelles constructions, un chiffre en hausse, selon le baromètre annuel de l'IRSN

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pointe aussi la préoccupation des Français sur la question du stockage des déchets nucléaires.

Temps de lecture : 2 min

50% des Français sont favorables à la construction de nouvelles centrales nucléaires, soit une hausse de six points en un an, selon le baromètre de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) publié lundi 18 septembre, et consulté par France Inter.

Depuis plus de 30 ans, ce baromètre suit la perception des risques dans l'opinion publique. Un Français sur quatre se dit opposé à l'apparition de nouvelles centrales.

Le regard des Français a changé en ce qui concerne la construction de centrales nucléaires. 65% des Français affirment ainsi que "la construction des centrales nucléaires a été une bonne chose", soit une augmentation de cinq points, tandis que 11% (- 5 points) sont en désaccord.

L'indépendance énergétique est un argument de poids en faveur de l'énergie nucléaire pour 43% des personnes interrogées (soit une hausse de sept points par rapport à l'année dernière). Vient ensuite le faible coût de l’électricité (22%). Les opposants à l'énergie nucléaire sont 31% à mettre en avant la "production de déchets nucléaires", soit quatre points de moins en un an. Vient ensuite le risque d’accident à 27%.

Favorables à la prolongation des centrales

Le problème du stockage des déchets n'est pas anodin, et une majorité des Français (68%) estiment qu’il faut rapidement le résoudre, révèle le baromètre de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Seuls 6% préfèrent "laisser le choix aux générations futures". Ils sont 32% à estimer qu’il n’est aujourd’hui pas "possible de stocker les déchets nucléaires de façon sûre" (- 3 points).

Prolonger la durée d'exploitation des centrales nucléaires est un choix pertinent pour 54% des Français interrogés. Cet été, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a donné son feu vert pour prolonger au-delà de 40 ans le premier réacteur de la centrale du Tricastin dans la Drôme. C’est une première. Le réacteur pourra donc fonctionner dix ans de plus. 23% des sondés y sont opposés, 37% affirment que "prolonger la durée d’exploitation des centrales nucléaires provoquera des accidents."

L’image de la science et des experts n'est plus aussi bonne qu'avant. 60% des sondés disent faire confiance aux institutions scientifiques (quatre points de moins que l’an dernier) et la moitié des personnes interrogées a une bonne opinion des experts scientifiques. Quant à l'avis des experts scientifiques, près des deux tiers (67%) estiment que les décideurs n'en tiennent pas assez compte.

Pour ce baromètre 2023, 2 000 personnes ont été interrogées en novembre 2022.