La commission d'enrichissement de la langue française a publié les équivalents français du vocabulaire des télécommunications au Journal officiel. Un smarpthone doit désormais être nommé "mobile multification", ou simplement "mobile", en forme abrégée. (FERNANDO GUTIERREZ-JUAREZ / ZB)

Vous voulez parler correctement la langue de Molière ? Alors, ne dites plus "smartphone", mais "mobile multifonction". Jeudi 11 janvier, la commission d'enrichissement de la langue française a publié les équivalents français du vocabulaire des télécommunications au Journal officiel. Voici quelqu'uns de ces nouveaux termes.

Pas facile de s'y retrouver

Selon ce texte officiel, un smarpthone doit désormais être nommé "mobile multification", ou simplement "mobile", en forme abrégée. Mais ce dernier terme "désigne aussi un téléphone qui n’assure pas l’accès à l’internet", reconnaît la commission. Pas facile de s'y retrouver, d'autant qu'une première publication, datant de 2009, préconisait de remplacer "smartphone", par "terminal de poche" ou "ordiphone"...

Parmi les autres termes préconisés dans le Journal officiel, beaucoup sont des traductions littérales de l'anglais. Alors, ne dites plus non plus "Internet of Things", mais "internet des objets". Idem pour "smart TV", à remplacer par "téléviseur connecté".