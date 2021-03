Moselle : une “demolition room”, un lieu pour tout casser

À Ennery, en Moselle, il est possible de faire passer toutes ses tensions… en se défoulant dans une demolition room. C’est d’ailleurs l’activité qu’ont trouvé Marion et Mathieu. “Vous avez des armes sur tout le mur, vous prenez tout ce que vous voulez”, explique le gérant de la demolition room. La seule règle de cet endroit est de détruire des objets. Pour 25 euros, il est possible d'évacuer la pression liée aux restrictions du quotidien.

Une voiture entière

“C’est chouette, on se laisse prendre au jeu”, admet Mathieu. “C’est vraiment pour extérioriser ce que l’on peut avoir à l’intérieur, et puis s’amuser”, poursuit Marion. Cette démolition room est ouverte depuis seulement un mois. Le gérant mise sur la crise sanitaire pour séduire les clients. “On a tous eu l’envie à un moment envie à la maison de prendre un truc et de le claquer par terre”, explique Michel Vicaire, gérant de L’Exutoire. Une formule propose même de s’attaquer à une voiture entière.

