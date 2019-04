Près de deux Français sur trois favorables à la PMA pour les couples de femmes

L'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules est le point le plus sensible du projet de loi de bioéthique prévu pour juin.

Une manifestation en faveur de l'extension de la PMA aux couples de femmes à Toulouse, le 4 octobre 2018. (photo d'illustration) (ALAIN PITTON / NURPHOTO / AFP)