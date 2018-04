Pour fêter les cinq ans du mariage pour tous, des couples homos partagent des photos de leur mariage

Lundi, la loi aura cinq ans. Le texte autorisant le mariage pour tous en France a été adoptée le 23 avril 2013. Pour célébrer ce cinquième anniversaire, des couples partagent des photos de leur mariage. C'est l'édition du week-end de Libération, qui consacre sa une aux "Marié·e·s de l'an 13", qui semble avoir inspiré les internautes, sur Twitter. Mais des célibataires aussi se sont amusés avec le hashtag #5ansmariagepourtous.

Il y aura bientôt un an pour nous. #5ansMariagePourTous pic.twitter.com/ZuPLoiF1Dr

#5ansMariagePourTous Moins de haine, plus d'amour. pic.twitter.com/lAsRSiis3p

#5ansMariagePourTous , pour notre plus grand bonheur pic.twitter.com/b1d8gqGB33

#5ansMariagePourTous et 1 an pour nous dans 8 jours ❤️ pic.twitter.com/memhmWY3DF

#5ansMariagePourTous

Nous avons attendu 2014 (ce n’était plus à un an près) parce que nous voulions nous marier le jour de notre 20e anniversaire, mais ça ne nous empêche pas de célébrer les 5 ans de la loi Taubira (on en a bavé pour en arriver là mais ce jour-là était magique). pic.twitter.com/FOqAlPoQ0O