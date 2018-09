Les idées claires : Un papa, une maman, c’est le mieux pour un enfant ?

Depuis le vote de la loi sur l'ouverture du mariage au couple de même sexe en 2013, le slogan " Un papa, une maman " est devenu la bannière des opposants au mariage pour tous et à l'homoparentalité.

Selon eux une famille doit être composée d'un papa et d'une maman, seul modèle pour élever correctement des enfants.

De quand date cette structure familiale autour d'un homme et d'une femme, avec des rôles définis pour le père et la mère ? Existe-t-il d'autres modèles de famille ailleurs ou dans des temps plus anciens ? Est-ce la seule façon d'apporter à un enfant ce dont il a besoin pour se construire ?

Autant de questions que nous avons posées à Julie Delalande, anthropologue de l’enfance, professeur des universités en sciences de l’éducation à l’Université de Caen.

"Les Idées claires", un programme hebdomadaire vidéo et audio

Parce que la vérité est plus lente que le mensonge, parce que la désinformation est plus séduisante que les faits vérifiés, Les Idées Claires démêle le vrai du faux. Chaque semaine, dans une vidéo et en podcast, un.e expert.e et Nicolas Martin (producteur de La Méthode scientifique sur France Culture) remettent de l’ordre autour d’une idée reçue.