DIRECT. Des milliers de policiers défilent à Paris pour une "marche de la colère"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #POLICE

: Notre journaliste Guillemette Jeannot se trouve actuellement sur les lieux de la manifestation des policiers, à Paris.

: Il y a quelques semaines, les équipes d'"Envoyé spécial" avaient recueilli les témoignages de proches de policiers qui se sont donné la mort. Haine "anti-flics", pression des résultats, épuisement professionnel... Ils tentaient de comprendre ce qui les a poussés à mettre fin à leurs jours.





: Les motifs de mécontentement sont multiples au sein des forces de l'ordre. Vague de suicides, heures supplémentaires non payées, conditions de travail difficiles... Voici un passage en revue des raisons de leur colère.







: Les organisations syndicales ont réussi l'union sacrée tous corps et tous grades confondus. Cet après-midi, elles espèrent une mobilisation exceptionnelle de 15 000 à 20 000 manifestants. Vous pourrez évidemment suivre la marche dans notre direct.

: Dans quelques minutes, les policiers vont battre le pavé à Paris pour une "marche de la colère", sur fond de malaise de l'institution, de hausse des suicides et de réforme des retraites. Le cortège partira vers 12h30 de la place de la Bastille pour rejoindre celle de la République.

L'Assemblée nationale ouvre une mission d'information sur l'incendie de Lubrizol, a appris franceinfo auprès de l'entourage de son président, Richard Ferrand. Celle-ci sera mise sur pied mardi prochain.



"On a mis une pression très forte sur l'industriel pour avoir cette liste" des produits présents sur le site, a déclaré la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, sur franceinfo.



Les policiers sont dans la rue. A l'appel d'une intersyndicale inédite depuis près de vingt ans, ils vont défiler dans Paris à partir de 12h30 à l'occasion d'une "marche de la colère" sur fond de malaise de l'institution, de hausse des suicides et de réforme des retraites.









• La contraception gratuite devrait être bientôt étendue aux mineures de moins de 15 ans. C'est en tout cas le souhait du gouvernement dans son avant-projet de loi de financement de la sécurité sociale.



Le XV de France a sauvé l'essentiel en battant les Etats-Unis (33-9) avec le point de bonus. Mais les Français ont tout de même bafouillé leur rugby.

: "La difficulté récurrente de ce ministère est de sortir de l'urgence. Il faudrait que l'institution, le ministre soit capable de structurer quelque chose sur le moyen terme, de penser les choses à l'horizon de cinq ans. Pierre Joxe, au milieu des années 1980, avait su impulser un vrai plan de modernisation de la police. Si vous n'avez pas d'horizon, il y a toutes les chances pour que les crises occupent tout l'espace."



La nouvelle grande mobilisation des policiers vient souligner la crise durable de l'institution. Codirecteur du centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (Cesdip), Jacques Maillard estime sur franceinfo que la police nationale doit "sortir de l'urgence".

: Les policiers sont dans la rue. A l'appel d'une intersyndicale inédite depuis près de vingt ans, ils vont défiler dans Paris à partir de 12h30 à l'occasion d'une "marche de la colère" sur fond de malaise de l'institution, de hausse des suicides et de réforme des retraites. Franceinfo a listé les principaux points de mécontentement qui agitent les rangs des forces de l'ordre.







: Le futur régime de retraite des policiers sera modifié "comme pour tous les Français" mais le gouvernement prendra en compte la "dangerosité de leur métier", a déclaré sur France 2 le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Ce point doit être évoqué lors d'une rencontre avec le haut-commissaire aux retraites, le 18 octobre prochain.

: "Mon fils, âgé de 8 ans, a dit à sa maman qu'il avait peur que son papa se suicide à cause du travail. Je me suis dit que j'allais me prendre en main, voilà."



Une cinquantaine d'agents se sont déjà suicidés depuis le début de l'année 2019. Après un burn out et plusieurs tentatives de suicide, un fonctionnaire de police a livré son témoignage à franceinfo. Il réclame un "management bienveillant" plutôt qu'un "management de résultats et de chiffres".

: C'est une mobilisation inédite depuis près de 20 ans. A l'appel d'une large intersyndicale, les policiers vont battre le pavé à Paris pour une "marche de la colère" prévue à 12h30. "La démonstration que les syndicats de police vont faire dans la rue est un premier avertissement pour le gouvernement", déclare sur franceinfo Olivier Hourcau, secrétaire général adjoint du syndicat Alliance Police Nationale.